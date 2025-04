Thurnbichler z Polski przenosi się do Niemiec

Thomas Thurnbichler obejmuje kierownictwo kadry B jako uznany ekspert w skokach narciarskich. 35-letni Austriak przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję głównego trenera reprezentacji Polski. W swojej pracy wspierany będzie przez Christiana Heima - napisano w komunikacie Niemieckiego Związku Narciarskiego.

Thurnbichler nie skorzystał z oferty Małysza

Pod koniec marca w Planicy prezes PZN Adam Małysz poinformował, że po trzech latach Thurnbichler przestanie być odpowiedzialny za wyniki seniorskiej kadry Polski. Austriak tylko w pierwszym sezonie mógł się pochwalić sukcesami, a dwa kolejne w powszechnej opinii były nieudane.

Ponieważ umowa 35-letniego szkoleniowca obowiązywała do końca sezonu olimpijskiego 2025/26, to PZN zaproponował mu objęcia funkcji trenera kadry juniorów, jednak Thurnbichler tej oferty nie przyjął.

Horngacher i Kuttin odpowiedzialni za niemieckie skoki

W komunikacie DSV poinformowano także, że w sezonie olimpijskim nie dojdzie do roszad w sztabach szkoleniowych na poziomie kadry narodowej mężczyzn i kobiet. Skoczków do igrzysk we Włoszech przygotowywać będzie Stefan Horngacher, a skoczkinie Heinz Kuttin. Obaj Austriacy wcześniej pracowali m.in. w Polsce.