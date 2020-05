Myślę, że ludzie znają mnie jako osobę bardzo nieśmiałą. Chciałabym wykorzystać okres kwarantanny, by pomyśleć o tym wszystkim. Żałuję wielu rzeczy przed pójściem spać. W większości wynika to z tego, że nie mówię głośno tego, co myślę. Czuję, że gdybym się przemogła, to zyskałabym szansę zobaczyć, co by się wówczas stało - zaznaczyła w wywiadzie dla CNN Sport Osaka.

Reklama

W poprzednim sezonie została - jako pierwsza w historii przedstawicielka japońskiego tenisa - liderką światowego rankingu. Przyznała wówczas, że po wygraniu US Open 2018 i Australian Open 2019 oraz wdarciu się przebojem na szczyt miała kłopoty z uporaniem się z rosnącą presją.

22-letnia zawodniczka uznała, że obecny czas jest najlepszy na rozwój w zakresie mentalnym.

Chcę wykorzystać go na naukę czegoś nowego, bo jestem właściwie pewna, że już nigdy nie będę miała tyle wolnego. A na pewno nie zapomnę przez ten czas jak się gra w tenisa - zapewniła.

Będąca obecnie 10. rakietą świata tenisistka od dawna mieszka i trenuje na Florydzie. Nie zamierza teraz spędzać długich godzin na treningu w tradycyjnej formie.

Nie chcę obecnie ćwiczyć przez pięć godzin dziennie, bo mam wrażenie, że w ten sposób można się wypalić. A wciąż nie wiemy, kiedy zostanie wznowiona rywalizacja - argumentowała.

Osaka znalazła inny sposób na podtrzymanie kondycji. Ćwiczy zdalnie w towarzystwie słynnej Amerykanki Venus Williams.

Mam właśnie za sobą relację live z Venus na Instagramie. Było bardziej intensywnie niż się spodziewałam. Myślałam, że zrobimy tylko nieco rozciągania, a tymczasem było trochę pracy nad poruszaniem się, wzmacniania itp. - relacjonowała.

Międzynarodowa rywalizacja w tenisie została wstrzymana z powodu pandemii na początku marca. Z dotychczasowych komunikatów wynika, że nie zostanie wznowiona przed 13 lipca. Wielkoszlemowy French Open, który pierwotnie zaplanowany był na przełom maja i czerwca, ma się odbyć tydzień po US Open, czyli między 20 września a 4 października. Decyzja w sprawie nowojorskiej imprezy ma zapaść w czerwcu. Wimbledon z kolei został odwołany.