Zajmujący 29. miejsce w światowym rankingu najlepszy obecnie polski tenisista był zdecydowanym faworytem w starciu z 18-letnim rywalem, który do turnieju głównego przebił się w kwalifikacjach.

Reklama

Tymczasem w pierwszym secie młody zawodnik WKS Grunwald Poznań trzykrotnie obejmował prowadzenie w gemach i potrafił zmusić doświadczonego rywala do błędu. Drugi set zaczął się od prowadzenia wrocławianina 3:0. Potem Szajrych odrobił straty, zdołał doprowadzić do stanu 6:5 na swoją korzyść, ostatecznie jednak do sensacji nie doszło.

23-letni Hurkacz czas pandemii spędził w USA, skąd przyleciał na mistrzostwa Polski. Cztery lata temu wygrał MP rozgrywane wtedy na kortach w Gliwicach. Pula nagród tegorocznych mistrzostw, rozgrywanych na kortach Górnika Bytom, wynosi 200 tys. złotych. Zwycięzcy singli wyjadą bogatsi o 27 tys. 94. MP są częścią cyklu Lotos PZT Polish Tour.