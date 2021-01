Djokovic zrezygnował z gry tuż przed rozpoczęciem spotkania z Włochem Jannikiem Sinnerem, a powodem był pęcherz na prawej dłoni. W miejsce lidera rankingu ATP pojawił się więc jego rodak Filip Krajinovic. Ten ostatni wygrał pierwszego seta 6:3, po czym zastąpił go Djokovic, który w drugiej partii zwyciężył w takim samym wymiarze.

Przepraszam, że nie wyszedłem na kort od początku. Musiałem się udać po pomoc do mojego fizjoterapeuty. Nie czułem się najlepiej w ostatnich dwóch dniach i nie wiedziałem, jak zareaguję - zaznaczył 33-letni zawodnik z Belgradu.

Grupa czterech tysięcy widzów, którzy pojawili się na trybunach w piątek, obejrzała także m.in. pojedynek będącego drugą rakietą świata Nadala ze sklasyfikowanym o jedną pozycję niżej Dominikiem Thiemem. Hiszpan pokonał Austriaka 7:5, 6:4.

U kobiet także nie brakowało pojedynków wysokiej klasy zawodniczek. Mająca na koncie 23 tytuły wielkoszlemowe Williams wygrała z Japonką Naomi Osaką, która ma w dorobku trzy takie sukcesy 6:2, 2:6, 10-7. Będąca drugą rakietą świata Rumunka Simona Halep okazała się zaś lepsza od liderki zestawienia Barty 3:6, 6:1, 10-8.

Djokovic pierwszy dzień po zakończeniu 14-dniowej kwarantanny wykorzystał - poza udziałem w meczu pokazowym - m.in. na spacer po parku. Williams zaś zabrała swoją trzyletnią córkę do zoo.

Miałyśmy w naszym pokoju kalendarz i codziennie odznaczałyśmy mijający dzień. Ostatniego dnia kwarantanny narysowaliśmy wielkie koło i obiecaliśmy jej, że zabierzemy ją do zoo, by zobaczyć koale i kangury. Cieszę się, że kwarantanna się skończyła, bo bycie w pokoju z trzylatką i bycie w tym czasie jej najlepszą przyjaciółką jest bardzo trudne. Ale szczerze mówiąc, to nie zamieniłabym na nic tych godzin spędzonych z nią, dobrze się bawiłyśmy - podsumowała słynna Amerykanka.

Do kwarantanny w Adelajdzie trafiła tylko mała grupa tenisistów. Większość z grona szykującego się do wielkoszlemowego Australian Open, poleciała do Melbourne. W niedzielę ruszą równolegle w tym mieście dwa turnieje WTA, a dzień później dwie imprezy ATP. Będą to sprawdziany formy przed Australian Open, które rozpocznie się 8 lutego. Na 2 lutego zaś zaplanowano początek drużynowego ATP Cup, w którym zaprezentują się - również w Melbourne - m.in. Djokovic, Nadal i Thiem.