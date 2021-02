W spotkaniu z 2019 roku, które jest jedynym jak na razie pojedynkiem tych zawodniczek, 17-letnia wówczas Polka ugrała zaledwie dwa gemy. Wiele się jednak zmieniło od tego czasu. Świątek dwa lata temu na antypodach debiutowała w głównej drabince wielkoszlemowych zmagań. Dostała się do niej z kwalifikacji i zajmowała wtedy 177. miejsce na rankingu WTA. Teraz jest 17. rakietą świata, z triumfem w ubiegłorocznym French Open na koncie.

Starsza o 10 lat Giorgi jest obecnie sklasyfikowana na 79. pozycji. Znana jest polskim kibicom m.in. za sprawą trzykrotnego z rzędu występu w finale turnieju WTA w Katowicach (2014-16). W dorobku ma dwa tytuły tej rangi. Jej najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie jest ćwierćfinał Wimbledonu z 2018 roku. W Australian Open jeszcze nigdy nie przeszła trzeciej rundy.

"Pamiętam, że to było bardzie ciężkie dla mnie spotkanie, bo po raz pierwszy zmierzyłam się z kimś, kto gra tak szybko. Uważam, że zrobiłam postęp od tamtego meczu. Będę gotowa na wszystko, bo Camila potrafi grać naprawdę świetnie, bardzo szybko. Tutejsza nawierzchnia będzie jej sprzyjać. Zobaczymy, co się wydarzy. Będę przygotowana taktycznie, mój trener o to zadba. Będę gotowa na wszystko i postaram się po prostu zagrać swój tenis" - zaznaczyła po poniedziałkowym awansie do drugiej rundy zawodniczka z Raszyna, która 12 miesięcy temu zatrzymała się na 1/8 finału.

Została nam już tylko Iga

Jeden rewanż w tej edycji Australian Open ma już za sobą. Na otwarcie pokonała Holenderkę Arantxę Rus 6:1, 6:3, która była od niej lepsza w pierwszej rundzie ubiegłorocznej imprezy WTA w Rzymie.

"Pokazałam dobry tenis. Może parę decyzji nie było idealnych, jak np. przy kilku skrótach, ale to był też pierwszy mecz w turnieju. Mam nadzieję, że z rundy na rundę będę grać coraz lepiej" - podkreśliła.

Porażka z Rus w stolicy Italii miała miejsce tuż przed triumfem na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa. Jeśli w środę podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego pokona Giorgi, to wygra dziewiąty z rzędu mecz w Wielkim Szlemie. Spotkanie to będzie trzecim tego dnia na John Cain Arena, trzecim co do wielkości obiekcie kompleksu Melbourne Park. Powinno się rozpocząć ok. godz. 6 rano czasu polskiego.

Świątek jest ostatnią reprezentantką kraju, która pozostała w stawce w singlu. Zarówno rozstawiony z "26" Hubert Hurkacz, jak i Kamil Majchrzak przegrali mecze otwarcia.