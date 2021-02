Osaka w porównaniu z Brady miała znacznie trudniejszą przeprawę w drodze do finału. Niewiele brakowało, by 23-letnia Japonka w ogóle nie dotarła do tego etapu. W 1/8 finału stoczyła trzysetowy pojedynek z rozstawioną z "14" Hiszpanką Garbine Muguruzą (to jedyna przegrana przez nią partia w tej edycji australijskiej imprezy). Wyeliminowała ubiegłoroczną finalistkę, ale w decydującej odsłonie musiała obronić wcześniej dwie piłki meczowe. W półfinale odprawiła zaś Amerykankę Serenę Williams (10.), która walczyła w Melbourne o 24. tytuł wielkoszlemowy w singlu i wyrównanie rekordu wszech czasów.

25-letnia Brady we wcześniejszych rundach oddała przeciwniczkom łącznie dwa sety. Wśród nich nie było jednak żadnej zawodniczki z czołowej "20" światowego rankingu.

Osaka imponuje w ostatnich latach regularnością w Wielkim Szlemie. Począwszy od 2018 roku w każdym sezonie wywalczyła jeden tytuł tej rangi. Serię tę rozpoczęła w US Open 2018, w kolejnym sezonie triumfowała w Australian Open, a w ubiegłym roku ponownie okazała się najlepsza w Nowym Jorku. Dotychczas za każdym razem, gdy w danym turnieju wielkoszlemowym dotarła do ćwierćfinału, to wygrywała go.

Mającą za sobą okres gry w college'u Brady czeka debiut w finale takiej imprezy. Dotychczas jej najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie był półfinał ubiegłorocznego US Open. Na tym etapie wyeliminowała ją wówczas... Osaka.

Łącznie zmierzyły się dotychczas trzykrotnie. Dwukrotnie lepsza była Japonka. Amerykance udało się ją pokonać tylko siedem lat temu, w turnieju ITF (trzecie pod względem rangi międzynarodowe rozgrywki tenisowe).

Wyczyn Brady na antypodach jest tym bardziej imponujący, że po przybyciu do Melbourne została skierowana na tzw. twardą kwarantannę. Przez dwa tygodnie w ogóle nie mogła opuszczać pokoju hotelowego, ponieważ na pokładzie samolotu była razem z nią osoba, która otrzymała pozytywny wynik testu na COVID-19.

Finał kobiecego singla rozpocznie się o godz. 9.30 czasu polskiego. Bezpośrednio po nim odbędzie się decydujące spotkanie mikstów z udziałem Czeszki Barbory Krejcikovej i Amerykanina Rajeeva Rama oraz reprezentantów gospodarzy Samanthy Stosur i Matthew Ebdena.