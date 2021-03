Del Potro zdobył brązowy medal w Londynie w 2012 roku i srebrny cztery lata później. W 2018 nabawił się kontuzji kolana, które operowane było trzykrotnie. Jak przyznał, nic nie rozwiązało do końca problemu.

"Czasem z entuzjazmem myślę o powrocie, ale są też chwile, kiedy trudno mi sobie to wyobrazić. Ale wciąż jest we mnie coś, co każe mi walczyć. Bolesne jest dla mnie oglądanie meczów tenisowych w telewizji. Chciałbym zakończyć karierę wtedy, kiedy uznam to za stosowne, a nie z powodu mojego zdrowia" - zaznaczył Argentyńczyk podczas ceremonii w Buenos Aires, gdzie wręczono mu nagrodę dla najlepszego tenisisty tego kraju w ostatniej dekadzie.

Pierwotnie igrzyska w Tokio miały się odbyć w 2020 roku i wówczas del Potro prawdopodobnie nie mógłby w nich wystąpić. Z powodu pandemii COVID-19 imprezę przełożono jednak na 23 lipca - 8 sierpnia 2021.