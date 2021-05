W komentarzach włoscy dziennikarze podkreślają, że Polka pokazała ogromną siłę w finale, nie dając rywalce żadnych szans.

Telewizja RAI zwróciła uwagę na to, że finał ten był iście brawurowy i przechodzi do historii, bo trwał zaledwie 46 minut, co nigdy wcześniej nie zdarzyło się na turnieju we Włoszech.

W telewizji Sky oceniono zaś, że niedzielny finał był wręcz "spektakularny" i na długo będzie zapamiętany.

Dominują opinie, że polska tenisistka rozegrała absolutnie doskonały mecz, jakiego dawno nie widziano.

Świątek w finale była perfekcyjna - ocenia "Corriere dello Sport" i dodaje: "Rzym ma swoją królową".

Na stronie internetowej "La Gazzetta dello Sport" przyznaje: "Nie często można zobaczyć wynik 6:0, 6:0 w finale". Jak dodaje dziennik, Iga Świątek grała bezbłędnie.

"Rzym wzięty"- mówią włoscy sprawozdawcy.