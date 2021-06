20-letnia Polka po raz pierwszy mierzyła się z 60. w rankingu WTA Peterson.

Starsza o pięć lat Szwedka, która ma w dorobku dwa tytuły wywalczone w imprezach WTA (oba z 2019 roku), dotychczas tylko raz dotarła do trzeciego etapu zmagań w Wielkim Szlemie. Udało jej się to w US Open 2018.

Rozstawiona z numerem ósmym podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego z kolei na kortach im. Rolanda Garrosa czuje się świetnie. Pokonując w drugiej rundzie Peterson, wygrała dziewiąty mecz z rzędu w tej imprezie bez straty seta.

Iga Świątek błyszczała w tym sezonie już wcześniej. Wygrała w nim jak na razie 20 meczów i przegrała pięć, a jej bilans na "mączce" to 9-1.

Dwa wygrane turnieje

W lutym dotarła do 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open, a potem wygrała turniej WTA w Adelajdzie.

W połowie maja Polka dołożyła zaś triumf w prestiżowej imprezie rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Wyniki te przyczyniły się do tego, że jest obecnie dziewiątą rakietą świata.