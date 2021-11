Rozstawiona z numerem piątym Świątek debiutancki występ w kończącej sezon imprezie masters z udziałem ośmiu czołowych singlistek zaczęła od porażki w fazie grupowej z Marią Sakkari (4.) 2:6, 4:6 i... łez. Przed piłką meczową dla Greczynki stała przez chwilę tyłem do kortu, a gdy potem czekała na serwis rywalki, to po jej policzkach wciąż płynęły łzy. Triumfatorka ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego French Open schodziła z kortu z ręcznikiem zarzuconym na głowę i nie przyszła na pomeczową konferencję prasową.

Reklama

Pod koniec drugiego seta byłam po prostu sfrustrowana i smutna, że nie potrafiłam uporać się ze stresem. Zapomniałam, że wciąż mam czas, by się tego uczyć. Występ w WTA Finals daje mi poczucie, że wiem dużo o sporcie, co może czasem nie do końca jest prawdą, ponieważ wciąż nie przerobiłam wielu scenariuszy. Zapominam, że to dla mnie nowa sytuacja i jest ok, jeśli zdarzy mi się przegrać mecz z powodu stresu. To dla mnie duża sprawa i czuję się trochę zawstydzona poziomem swojej gry - przyznała później 20-letnia zawodniczka.

Początek turnieju nie udał się również Sabalence, która w Meksyku występuje z numerem pierwszym. Wiceliderka światowego rankingu uległa Hiszpance Pauli Badosie 4:6, 0:6 i zanotowała przy tym 31 niewymuszonych błędów.

Świątek, która jest dziewiątą rakietą globu, jeszcze nigdy nie mierzyła się ze starszą o trzy lata Białorusinką.

Wiem, że będzie trudno, bo to zawodniczka dysponująca potężnym uderzeniem. Przy tych warunkach (w położonej na wysokości 1500 m n.p.m. Guadalajarze - przyp. red.), jest dość trudno kontrolować takie płaskie i mocne piłki. (...) Może po tym meczu z Marią uda mi się nieco wyluzować i nie myśleć, że powinnam coś wygrać, a po prostu wyjść i zagrać najlepiej jak potrafię - zaznaczyła podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego.

Kilka godzin wcześniej w sobotę, o godz. 21 czasu polskiego, zmierzą się zaś Badosa z Sakkari. Tego dnia mogą zapaść pierwsze rozstrzygnięcia w Grupie Chichen Itza. Jak podano na stronie WTA, Świątek zostanie wyeliminowana, jeśli sama przegra, a w drugim spotkaniu zwycięstwo odniesie Hiszpanka. Sabalenka zaś, która też debiutuje w singlowej obsadzie mastersa, ale dwa lata temu zaprezentowała się w deblu, pożegna się z marzeniami o półfinale przy własnej porażce i zwycięstwie Greczynki.

Świątek jest drugą - po Agnieszce Radwańskiej (triumfatorce z 2015 roku) - Polką uczestniczącą w kończącej sezon imprezie masters.

Druga grupa tegorocznej edycji ma za sobą już dwie kolejki spotkań. Z obu po dwie najlepsze tenisistki awansują do półfinałów. Finał zaplanowano na środę.