Rosjanie w czwartek pokonali Włochów 2:1 i zakończyli występ w grupie B z kompletem zwycięstw na koncie. Punkt dla Italii zdobył 10. w światowym rankingu Janik Sinner, który pokonał 167. w tym zestawieniu Romana Safiullina 7:6 (8-6), 6:3. Potem nastąpiła ciekawa i zacięta konfrontacja pierwszych rakiet obu ekip - wicelider listy ATP Daniił Miedwiediew (2.) okazał się lepszy od Matteo Berrettiniego (7.) 6:2, 6:7 (5-7), 6:4. W deblu wystąpili wszyscy czterej wymienieni gracze, a stawką był awans do "czwórki". Po kolejnym wyrównanym pojedynku górą byli obrońcy trofeum - 5:7, 6:4, 10-5.

Wszystkie cztery zespoły w gr. C przed ostatnią kolejką miały jeszcze szanse na przejście do kolejnego etapu. Brytyjczycy odnieśli zwycięstwo nad Amerykanami 2:1 i czekali na dalszy rozwój wypadków. Przepustkę do półfinału dałaby im wygrana Niemców z Kanadyjczykami. Najpierw jednak Denis Shapovalov (14.) był lepszy od Jana-Lennarda Struffa (51.) 7:6 (7-5), 4:6, 6:3, a następnie Felix Auger-Aliassime (11.) od Alexandra Zvereva (3.) 6:4, 4:6, 6:3 i kwestia awansu była rozstrzygnięta. Zwycięstwo w deblu Niemców nie miało już znaczenia dla losów spotkania.

W drugim z czwartkowych meczów w gr. B gospodarze pokonali Francuzów 2:1.

Niepokonani w gr. D biało-czerwoni i mający na koncie komplet zwycięstw w gr. A Hiszpanie, w których składzie nie ma Rafaela Nadala, o awans do finału zagrają w piątek. Początek meczu o godz. 7.30 czasu polskiego. Półfinałowa rywalizacja z udziałem Rosjan i Kanadyjczyków odbędzie się dzień później, a decydujący pojedynek w niedzielę.