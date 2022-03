Było to czwarte spotkanie obu zawodniczek. Dwa pierwsze miały miejsce na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu i były jednostronnymi widowiskami, zakończonymi gładkim zwycięstwem Halep w 2019 roku i pewną wygraną Polki w kolejnej edycji, która przyniosła jej pierwszy i jedyny dotychczas wielkoszlemowy tytuł. W 2021 roku w Australian Open w Melbourne górą po trzysetowej walce była Rumunka.

Halep złość wyładowała na rakiecie

Wzajemny bilans i droga do półfinału, z zaledwie jednym straconym setem, przemawiały za Halep, ale pozycja w rankingu i miano najskuteczniejszej tenisistki sezonu z 18 zwycięstwami przy ledwie trzech porażkach faworytki nakazywały upatrywać w 10 lat młodszej Polce, na którą wskazywali też bukmacherzy.

Pięć początkowych gemów to dość pewne wygrane serwujących. W szóstym świetne zagrania ofensywnie usposobionej Świątek sprawiły, że Halep przy swoim podaniu nie wygrała żadnej piłki. Polka objęła prowadzenie 4:2, ale "przespała" początek kolejnej rozgrywki i doświadczona rywalka nie zmarnowała okazji, by odrobić stratę, a po chwili wyrównała na 4:4.

W następnym gemie podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego znalazła się w opałach wskutek podwójnego błędu serwisowego, ale się obroniła. Ostatnie słowo i tak jednak należało do bardziej opanowanej oraz dokładniej grającej Rumunki, która wyszła na 5:4.

Świątek, mimo przegrania trzech gemów z rzędu, nie straciła nic ze swojego animuszu, a kilka efektownych zagrań pozwoliło jej po raz drugi wygrać gema przy serwisie przeciwniczki i wyrównać stan seta.

Losy partii rozstrzygnęły się w tie-breaku. Polka od początku "goniła" wynik, przy stanie 4-6 obroniła dwie piłki setowe, a następnie wygrała dwie kolejne akcje i przechyliła szalę na swoją stronę. Zdenerwowana niewykorzystaną okazją Halep złość wyładowała na rakiecie i została ukarana przez sędziego ostrzeżeniem.

10. wygrany mecz z rzędu

W drugiej odsłonie rozpędzona Świątek szybko przełamała podanie rywalki i wyszła na 2:1. Powtórzył się jednak scenariusz z pierwszego seta i Rumunka, już z opatrunkiem na lewym udzie, natychmiast wyrównała. Później wygrała dwa kolejne gemy i zrobiło się 4:2.

Jak się okazało, na więcej nie było ją stać. Nie potrafiła utrzymać przewagi, a podbudowana błyskawicznym odrobieniem strat Polka poszła za ciosem i najpierw doprowadziła do remisu, a później - szybko wygrywając kolejne gemy - przypieczętowała swój sukces po godzinie i 50 minutach gry.

Świątek, której wcześniej najlepszym rezultatem w Indian Wells była 1/8 finału z poprzedniej edycji, powtórzyła osiągnięcie Agnieszki Radwańskiej. Krakowianka w 2014 roku dotarła do finału, w którym jednak musiała uznać wyższość Włoszki Flavii Pennetty.

Pochodząca z Raszyna 20-latka poprawiła tegoroczny bilans na 19-3, a zwycięstwo nad Halep było jej 10. z rzędu wygranym meczem.

W niedzielę stanie przed szansą na piąty zawodowy triumf, a czwarty w cyklu WTA. W poprzednim sezonie zwyciężyła w Adelajdzie i Rzymie, a pod koniec lutego wygrała turniej w Dausze. Jej największym sukcesem pozostaje wielkoszlemowy tytuł z Paryża z 2020 roku.

Jedyny finał imprezy WTA przegrała w debiucie na tym poziomie w Lugano w 2019 roku.

W kwietniu Świątek znów może zmierzyć się z Halep

W Kalifornii zapracowała już na 650 punktów do rankingu WTA i prawie 650 tys. dolarów premii. W przypadku końcowej wygranej te liczby wzrosną do, odpowiednio, do 1000 i 1,23 mln.

Dotychczas była czwarta w rankingu WTA, ale w wirtualnym notowaniu awansowała na drugie miejsce. Czy będzie je zajmować "na stałe" zależy od końcowych rozstrzygnięć. Teoretycznie może ją jeszcze wyprzedzić, w przypadku triumfu, Greczynka Maria Sakkari, która w drugim półfinale pokonała broniącą tytułu Hiszpankę Paulę Badosę 6:2, 4:6, 6:1.

Halep w Indian Wells triumfowała w 2015 roku, a rok wcześniej i w 2018 odpadła w półfinale. 30-latka z Konstancy, dotychczas 26. zawodniczka światowego rankingu, która jednak wróci do TOP20, ma w dorobku 23 tytuły, w tym dwa wielkoszlemowe (French Open 2018, Wimbledon 2019). Przez 64 tygodnie była na czele rankingu WTA.

Niedługo dojdzie do jej kolejnego spotkania ze Świątek. W połowie kwietnia reprezentacje Polski i Rumunii zagrają w Radomiu o awans do turnieju finałowego Billie Jane King Cup, a rakiety numer jeden obu krajów są w oficjalnych składach na ten mecz.

Wynik półfinału:

Iga Świątek (Polska, 3) - Simona Halep (Rumunia, 24) 7:6 (8-6), 6:4