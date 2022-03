Ostatnie dwa miesiące były dla mnie bardzo trudne, nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Od dłuższego czasu cierpię na bóle pleców, co nie pozwalało mi na optymalne przygotowanie się do gry w ostatnich miesiącach - przekazała 20. zawodniczka światowego rankingu w mediach społecznościowych.

Dodała, że poza tym z "nieznośnym bólem serca" obserwuje to, co dzieje się w jej ojczystej Ukrainie, ale widząc odwagę, z jaką Ukraińcy bronią kraju, znalazła siłę, by dalej walczyć na kortach.

Teraz jednak moje ciało więcej już nie zniesie i muszę odpocząć - podkreśliła była trzecia rakieta świata.

Poinformowała, że nie zagra w reprezentacji w Billie Jane King Cup oraz opuści kilka turniejów w Europie, ale zapowiedziała jednocześnie, że wkrótce powinna być gotowa do powrotu.

Dziękuję za całe wsparcie w tak skomplikowanym czasie - podsumowała 27-latka, prywatnie żona francuskiego tenisisty Gaela Monfilsa.

Po szybkim odpadnięciu z turnieju w Indian Wells Ukrainka wycofała się z trwającej właśnie imprezy w Miami.