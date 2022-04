Ostatnie tygodnie to dominacja polskiej 20-latki na światowych kortach. Wygrała 16 ostatnich meczów (jest niepokonana od połowy lutego), co przełożyło się na triumfy w Dausze i Indian Wells. Z jej tegorocznym bilansem 25-3 nie może się równać żadna inna tenisistka. W dodatku w poniedziałek oficjalnie obejmie prowadzenie w światowym rankingu.

Reklama

W Miami, gdzie w 2012 roku najlepsza okazała się Agnieszka Radwańska, Świątek idzie jak burza. W pięciu pojedynkach nie straciła seta.

W sobotę stanie przed szansą na szósty zawodowy triumf, a piąty w cyklu WTA. W poprzednim sezonie zwyciężyła w Adelajdzie i Rzymie. Pod koniec lutego wygrała turniej w Dausze, a dwa tygodnie temu podbiła Indian Wells. Jej największym sukcesem pozostaje wielkoszlemowy tytuł z Paryża z 2020 roku. Jedyny finał imprezy WTA przegrała w debiucie na tym etapie w Lugano w 2019 roku.

W Miami, gdzie przed rokiem odpadła w 3. rundzie (1/16 finału), zdobyła już 650 punktów do rankingu światowego oraz zarobiła 646 tys. dolarów. Jeśli wygra turniej, te wskaźniki urosną do, odpowiednio, 1000 pkt i 1,23 mln premii.

Reklama

Świątek o krok od "Sunshine Double Club"

Tenisistka z Raszyna jest też o krok od dołączenia do "Sunshine Double Club" - elitarnego grona tenisistek, które zwyciężyły w jednym sezonie w rozgrywanych po sobie turniejach w Indian Wells i Miami. Dotychczas dokonały tego jedynie Niemka Steffi Graf w latach 1994 i 1996, Belgijka Kim Clijsters w 2005 oraz Białorusinka Wiktoria Azarenka w 2016 roku. Poza nimi w obu finałach w tym samym roku były jeszcze tylko inne sławy tej dyscypliny: Monica Seles, Serena Williams, Martina Hingis, Lindsay Davenport i Maria Szarapowa.

Reklama

W spektakularnym osiągnięciu Polce może przeszkodzić już wyłącznie Japonka Naomi Osaka. Była liderka światowego rankingu po raz 11. wystąpi w finale, ale pierwszy od triumfu w Australian Open 2021, jednego z czterech zwycięstw w Wielkim Szlemie. Później miała kłopoty natury psychicznej, zmagała się z depresją, opuściła sporą część poprzedniego sezonu i do turnieju w Miami córka Japonki i Haitańczyka - określana z uwagi na liczne kontrakty reklamowe "najbogatszą sportsmenką świata" - przystąpiła jako 77. rakieta globu.

Jej jedyna konfrontacja ze Świątek miała miejsce w sierpniu 2019 roku w 1/8 finału imprezy w Toronto. Osaka wygrała 7:6 (7-4), 6:4 i choć odpadła w ćwierćfinale, to kilka dni później wróciła na fotel liderki rankingu WTA. Polka była wówczas 65. rakietą globu.

Pamiętam że to była moja pierwsza nocna sesja w tourze. Było to ważne spotkanie dla mnie, ponieważ czułam, że robię postępy i naprawdę mogę rywalizować z najlepszymi zawodniczkami. Zresztą rundę wcześniej wygrałam z Caroline Wozniacki, co również było całkiem przyjemne - wspominała Świątek, która później... zaprzyjaźniła się z Japonką.