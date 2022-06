Po porażce w 1. rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu była liderka światowego rankingu tenisistek Serena Williams podkreśliła, że to nie oznacza jeszcze końca jej kariery. 40-letnia Amerykanka zaznaczyła, że jest zmotywowana, by wystąpić w US Open.

W swoim pierwszym singlowym występie od ubiegłorocznej edycji Wimbledonu, kiedy skreczowała w 1. rundzie, Williams uległa we wtorek Francuzce Harmony Tan 5:7, 6:1, 6:7 (7-10). Zapytana, czy to był jej ostatni występ w Wimbledonie, nie potrafiła udzielić odpowiedzi. Reklama Kto wie, co ze mną będzie. Dziś zrobiłam wszystko, co potrafiłam. Może jutro mogłabym dać z siebie więcej, może tydzień temu też. Ale dzisiaj na tyle było mnie stać. W którymś momencie trzeba to zaakceptować - powiedziała po wieczornym meczu triumfatorka 23 imprez wielkoszlemowych. Serena Williams: Nie wiedziałam, kiedy i w jakim stanie wrócę do gry Zobacz również Amerykanka nie zachwycała formą w pierwszym secie, za to w drugim momentami przypominała, dlaczego uważa się ją za jedną z najlepszych tenisistek w historii. Kiedy gram dobrze i jestem bliska zwycięstwa, to z większym entuzjazmem myślę o treningach. Myślę sobie: "OK, Serena, potrafisz, jeśli chcesz" - dodała. Reklama Williams nie brakuje motywacji, by wystąpić w US Open Williams zaznaczyła, że na pewno będzie odczuwać wiele emocji, gdy powróci na US Open na przełomie sierpnia i września. To zawsze coś szczególnego, gdy jestem w swoim kraju, szczególnie w Nowym Jorku, czyli w pierwszym mieście, w którym wygrałam turniej wielkoszlemowy. Zdecydowanie nie brakuje mi motywacji, żeby poprawić swoją grę i wystąpić u siebie - podkreśliła Amerykanka. W 2. rundzie Tan spotka się z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. Cezary Faber Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję