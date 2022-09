Ozdobą meczu była piłka setowa w pierwszej partii, którą Ruud wykorzystał po wymianie trwającej 55 uderzeń. Poza małym kryzysem w trzecim secie Norweg był zdecydowanie lepszy.

Reklama

To drugi wielkoszlemowy finał Ruuda w karierze. W czerwcu 23-latek z Oslo uległ w decydującym meczu French Open Hiszpanowi Rafaelowi Nadalowi.

Ruud jest już pewny co najmniej drugiego miejsca w poniedziałkowym notowaniu światowego rankingu. Jeśli triumfuje w Nowym Jorku lub jeśli Alcaraz nie zdoła awansować do finału, to zostanie nowym liderem listy ATP.