22-letnia raszynianka w stolicy Francji toczyła korespondencyjny pojedynek o zachowanie pierwszej pozycji z Sabalenką, a wariantów, że ją, straci było kilka. Białorusinka dotarła do półfinału i zyskała prawie 500 punktów, ale podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego powtórzyła sukces sprzed roku i nie straciła żadnego z 2000 pkt przyznawanych za zwycięstwo, co pozwoliło jej pozostać na czele z przewagą, która wystarczy co najmniej na najbliższe tygodnie.

Świątek prowadzenie może stracić najszybciej w połowie lipca, po kolejnej lewie Wielkiego Szelma - Wimbledonie.

Przetasowania na czele rankingu

Za plecami Polki i Sabalenki doszło do przetasowań. Na trzecią lokatę, najwyższą w karierze, awansowała Jelena Rybakina z Kazachstanu, która jednak do Białorusinki traci prawie trzy tysiące punktów.

Czwarta jest Francuzka Caroline Garcia, a na piątą pozycję - z trzeciej - spadła Amerykanka Jessica Pegula.

Kolejne miejsca zajmują Tunezyjka Ons Jabeur, Amerykanka Cori Gauff, Greczynka Maria Sakkari, Czeszka Petra Kvitova, a czołową "10" zamyka Beatriz Haddad Maia. Brazylijka, która w Paryżu została wyeliminowana przez Świątek w półfinale, przesunęła się o cztery pozycje w górę i ponownie zaliczyła rekord kariery.

Linette utrzymała swoje miejsce w rankingu

Magda Linette, choć odpadła w 1. rundzie paryskich zmagań, utrzymała 21. miejsce.

Na najwyższą w karierze 77. lokatę awansowała natomiast Magdalena Fręch, która na kortach im. Rolanda Garrosa odpadła w 2. rundzie.

Skok Muchowej w rankingu po finale we French Open

Z 43. na najwyższe w karierze 16. miejsce przesunęła się finałowa rywalka Świątek - Czeszka Karolina Muchova. Jeszcze bardziej spektakularny awans odnotowała Ukrainka Elina Switolina, która dzięki osiągnięciu ćwierćfinału, a po wcześniejszej przerwie macierzyńskiej i dużym spadku, przeskoczyła o 119 lokat i jest obecnie 73.

W rankingu WTA Race, który wyłoni osiem najlepszych tenisistek 2023 roku - uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals, Świątek awansowała z trzeciego na drugie miejsce; wyprzedza ją tylko Sabalenka, ale różnica między nimi zmalała do 475 pkt.

Tu do czołówki, na piątą lokatę, przesunęła się Muchova. Z 12. na 16. miejsce spadła Linette.