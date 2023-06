Triumfatorka siedmiu imprez wielkoszlemowych zmagała się z urazem mięśnia uda od stycznia i nie wystąpiła dotychczas w żadnym oficjalnym meczu singlowym. We wtorek musiała uznać wyższość rywalki młodszej o 25 lat, debiutującej w imprezie WTA.

To niesamowite, nie mogę uwierzyć, że miałam szansę zagrać z Venus. To wyjątkowa zawodniczka i wzór do naśladowania dla wszystkich - skomentowała Naef.

Z trybun doświadczoną Amerykankę wspierała jej rodzina, m.in. siostra Serena, która w swojej karierze triumfowała w 23 turniejach wielkoszlemowych.

Venus Williams zajmuje obecnie 696. miejsce w światowym rankingu.

W Holandii nie startują Polki.