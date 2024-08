W 2023 roku mistrzowie US Open w grze pojedynczej, czyli Amerykanka Coco Gauff i Serb Novak Djokovic, otrzymali premie w wysokości 3 mln dolarów.

Na US Open można zarobić najwięcej

75 mln dolarów to najwyższa pula nagród spośród wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych w tym sezonie. Budżet premiowy w Australian Open wyniósł równowartość ok. 56 mln USD, we French Open - 58,5 mln, a w Wimbledonie ok. 63,5 mln.

Nagrody finansowe dla uczestników US Open 2024 (kwoty w dolarach):

gra pojedyncza

1. runda - 100 tys.

2. runda - 140 tys.

3. runda - 215 tys.

4. runda - 325 tys.

ćwierćfinał - 530 tys.

półfinał - 1,0 mln

2. miejsce - 1,8 mln

zwycięstwo - 3,6 mln

debel (suma dla duetu)

1. runda - 25,0 tys.

2. runda - 40,0 tys.

1/8 finału - 63,0 tys.

ćwierćfinał - 110,0 tys.

półfinał - 190,0 tys.

2. miejsce - 375,0 tys.

zwycięstwo - 750,0 tys.