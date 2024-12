Switolina pomaga rodakom walczyć z Rosją

Switolina od pierwszego dnia wybuchu wojny w Ukrainie wykorzystuje swoją popularność do informowania świata o zbrodniach, których dopuszczają się Rosjanie.

Na słowach się nie kończy. Switolina w przerwie między sezonami udała się do ojczyzny, by na froncie pomagać swoim rodakom.

Switolina opublikowała zdjęcia z frontu

Tenisistka w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia, na których można zobaczyć jak wygląda codzienne życie w Ukrainie.

Charków ma szczególne miejsce w moim sercu. To miasto, które dało mi poczucie prawdziwego domu, kiedy w wieku 12 lat rozpoczęłam tu swoją karierę zawodową. Jeśli pytacie, skąd biorę motywację do walki na arenach sportowych? To jest to mój kraj, mój naród, mój Charków i nasi bohaterowie - napisała Switolina.