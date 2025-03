Świątek w Indian Wells idzie jak burza

W dotychczasowych dwóch meczach tegorocznej edycji Indian Wells Świątek pozwoliła rywalkom ugrać łącznie cztery gemy. W pierwszej rundzie Polka miała wolny los. W drugiej gładko pokonała Francuzkę Caroline Garcię 6:2, 6:0. W trzeciej bez najmniejszych problemów zwyciężyła Ukrainkę Dajanę Jastremską 6:0, 6:2.

Świątek w 2025 roku już raz wygrała z Muchovą

Świątek od spotkania z 28-latką z Ołomuńca zaczęła 2025 rok, gdyż 1 stycznia wygrała z nią w meczu drużyn narodowych w turnieju United Cup 6:3, 6:4. Była to jej czwarta potyczka i trzecia wygrana z pięć lat starszą rywalką.

Przegrała tylko ich pierwszą konfrontację w 2019 roku w turnieju WTA w Pradze, a później pokonała ją w finale paryskiego wielkoszlemowego French Open w 2023 oraz dwa miesiące później w Montrealu. Wszystkie te spotkania rozstrzygnęły się w trzech setach.

Muchova zajmuje obecnie 15. lokatę na liście WTA, a jej najwyższa pozycja to ósma, którą osiągnęła we wrześniu 2023. W obecnym sezonie Czeszka dotarła do półfinałów zawodów w Linzu (w hali) i Dubaju. Z wielkoszlemowego Australian Open odpadła w 2. rundzie.

Gdzie oglądać transmisję meczu Iga Świątek - Karolina Muchova?

Świątek w 2025 roku jeszcze nie wygrała żadnego turnieju. W Australian Open dotarła do półfinału. W Dausze i Dubaju też się nie udało. W Indian Wells 23-latka z Raszyna broni tytułu. Jej pojedynek z Muchova rozpocznie się we wtorek o godz. 19.00. Transmisja TV będzie dostępna w Canal Plus Sport, natomiast stream online będzie można można zobaczyć na Canal Plus Online.