Linette nie straciła w Miami jeszcze seta

Linette w dotychczasowych meczach w Miami nie straciła jeszcze seta. W 1/8 finału poprzeczka była zawieszona wysoko. Żeby ją pokonać Linette musiała zagrać swój najlepszy tenis. Gauff należy do ścisłej czołówki. Rozstawiona z numerem 3 Amerykanka popełniała sporo błędów. Bardzo słabo funkcjonował jej serwis. W efekcie mnożyły się podwójne błędy. Linette wykorzystała to perfekcyjnie. Słabość rywalki i dobra gra Polki sprawiły, że to nasza tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale.

Linette za trzecim razem lepsza od Gauff

Linette i Gauff dotychczas trzy razy spotkały się na korcie. W pierwszych dwóch przypadkach trzecia rakieta świata była lepsza od 34. zawodniczki rankingu WTA. Najpierw podczas US Open w 2021 r. wygrała 5:7, 6:3, 6:3, a potem w Wuhan w 2024 r. 6:0, 6:4. Ale jak mówi powiedzenie - do trzech razy sztuka. W Miami lepsza okazała się Polka, która poprawiła bilans bezpośrednich pojedynków.

Paolini w ćwierćfinale rywalką Linette

Linette po raz szósty w karierze pokonała zawodniczkę z Top 10 światowego rankingu. W ćwierćfinale jej rywalką będzie Włoszka Jasmine Paolini (nr 6.). W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego w 1/8 finału zagra wiceliderka listy WTA Iga Świątek, która zmierzy się z Ukrainką Eliną Switoliną (22.).