W zespole gorzowskim znakomitą jazdą popisał się Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata sześciokrotnie wyjeżdżał na tor, gdyż w piątym biegu wystąpił w roli rezerwy taktycznej, i sześciokrotnie dojeżdżał do mety jako pierwszy. Dwukrotnie jednak przegrywał starty i musiał odrabiać straty do rywali na dystansie. Tak było np. we wspomnianym biegu piątym, gdy dopiero na początku trzeciego okrążenia wyprzedził Bartosza Smektałę. Trudniejsze zadanie czekało go jednak w biegu siódmym, w którym jechał za dwójką częstochowian, ale już na drugim łuku wjechał pomiędzy Leona Madsena i Kacpra Worynę, pozostawiając obu za sobą.

Do poziomu Zmarzlika starali się dorównać Martin Vaculik, Szymon Woźniak i Anders Thomsen, którzy również wygrywali bardzo ważne wyścigi.

Włókniarz, który na początku prowadził nawet 15:9, potem jeździł już gorzej, ale do 12. wyścigu dotrzymywał kroku rywalom. Przed 13. biegiem był jeszcze remis 36:36. Pozostałe biegi gospodarze przegrali jednak podwójnie, a w ich szeregach tylko Madsen i Jakub Miśkowiak byli w stanie nawiązać walkę z gorzowianami.

Brak nawet najskromniejszej zdobyczy punktowej w piątkowym meczu znacznie komplikuje częstochowianom walkę o miejsce w pierwszej czwórce po rundzie zasadniczej.

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów 39:51

Pierwszy mecz 46:44 dla Włókniarza

Punkt bonusowy dla Stali

Eltrox Włókniarz Częstochowa: Leon Madsen 11 (3,2,3,2,1), Jakub Miśkowiak 11 (3,3,2,2,1), Kacper Woryna 5 (2,1,2,0,0), Fredrik Lindgren 5 (2,1,d,1,1), Mateusz Świdnicki 4 (2,0,2), Bartosz Smektała 3 (0,1,1,1,0), Jonas Jeppesen 0 (0,0,-,-)

Moje Bermudy Stal Gorzów: Bartosz Zmarzlik 18 (3,3,3,3,3,3), Martin Vaculik 11 (2,2,3,2,2), Anders Thomsen 10 (1,3,0,3,3), Szymon Woźniak 9 (1,2,1,3,2), Wiktor Jasiński 2 (1,0,1,0), Rafał Karczmarz 1 (1,-,t,0), Kamil Pytlewski 0 (0,0,0)

Najlepszy czas dnia uzyskał Bartosz Zmarzlik - 62,62 s w siódmym wyścigu

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: ok. 10 tys.

Wyniki meczów 11. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

Motor Lublin - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 58:32

Pozostałe mecze kolejki

2021-07-04:

ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - eWinner Apator Toruń (16.30)

Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław (19.15)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte, małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)

1. Moje Bermudy Stal Gorzów 11 8 0 3 524-465 20 +59

2. Betard Sparta Wrocław 10 8 0 2 515-384 18 +131

3. Motor Lublin 11 7 1 3 507-482 17 +25

4. Fogo Unia Leszno 10 6 0 4 466-434 14 +32

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 11 6 0 5 502-488 14 +14

6. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 11 2 1 8 447-543 6 -96

7. eWinner Apator Toruń 10 2 0 8 427-473 5 -46

8. ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 10 1 2 7 390-509 4 -119

Mecze w następnej kolejce

2021-07-23:

Fogo Unia Leszno - ZooLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

Moje Bermudy Stal Gorzów - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

2021-07-25:

Betard Sparta Wrocław - Eltrox Włókniarz Częstochowa

eWinner Apator Toruń - Motor Lublin