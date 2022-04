Hit kolejki, w którym zmierzyły się dwie niepokonane dotychczas drużyny, nieoczekiwanie rozpoczął się dość jednostronnie, bo po pierwszym remisowym biegu, trzy następne kończyły się podwójnymi zwycięstwami gospodarzy, co sprawiło, że mieli już oni dwunastopunktową przewagę (18:6). Ostatecznie lublinianie bardzo wysoko pokonali dotychczasowego lidera i zajęli w tabeli jego pozycję.

O zdecydowanej dominacji Motoru świadczy to, że tylko jeden wyścig wygrała ekipa z Grudziądza (Nicki Pedersen i Krzysztof Kasprzak przyjechali przed Dominikiem Kuberą i Jarosławem Hampelem w 9. biegu), a ponadto pięciokrotnie rywalizacja kończyła się remisowo.

W zespole lubelskim, podobnie jak w niedzielnym spotkaniu z Włókniarzem Częstochowa, znakomitą dyspozycję zaprezentował Maksym Drabik, który po rocznej przerwie wrócił na tor i wiele na to wskazuje, że będzie jedną z jaśniejszych gwiazd tegorocznych rozgrywek najlepszej żużlowej ligi świata.

Bardzo dobrze prezentuje się także para lubelskich juniorów Wiktor Lampart i Matusz Cierniak, którzy, co jest wyjątkową rzadkością w ekstralidze, desygnowani zostali do biegów nominowanych i łącznie zdobyli 19 punktów.

W 14. wyścigu, kiedy losy meczu były już przesądzone, doszło do groźnie wyglądającej kolizji, w której na pierwszym łuku wszyscy żużlowcy uczestniczyli w upadku, a najbardziej ucierpiał prowadzący stawkę Dominik Kubera, który uderzył w bandę, najprawdopodobniej doznał urazu obojczyka i odwieziony został do szpitala. W tym biegu wykluczony został Przemysław Pawlicki, a Kuberę zastąpił Lampart wytypowany wcześniej także do ostatniego biegu nominowanego.

Motor Lublin - ZooLeszcz GKM Grudziądz 57:33.

Motor Lublin: Maksym Drabik 16 (1,3,3,3,3,3), Wiktor Lampart 11 (2,3,2,1,1,2), Mikkel Michelsen 9 (2,3,1,3,0), Dominik Kubera 9 (2,0,3,1,3), Mateusz Cierniak 8 (3,0,2,3), Jarosław Hampel 4 (2,1,0,1).

ZooLeszcz GKM Grudziądz: Nicki Pedersen 9 (3,1,3,w,2), Krzysztof Kasprzak 8 (1,2,2,1,2), Frederik Jakobsen 7 (0,2,3,1,1), Przemysław Pawlicki 4 (1,1,0,2,w), Norbert Krakowiak 4 (0,2,2,0), Kacper Pludra 1 (1,0,0), Kacper Łobodziński 0 (0,0,0).

Najlepszy czas 66,82 uzyskał Mikkel Michelsen w 6. wyścigu.

Sędzia: Michał Sasień (Gdańsk).

Widzów: 9960.