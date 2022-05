Przewagę, którą goście mają w ekstralidze dzięki mocnym juniorom, gospodarze próbowali niwelować mądrymi zastępstwami. Dobrze dysponowany był ponadto uczestnik żużlowej Grand Prix, kapitan "Aniołów" Paweł Przedpełski. Po dwóch seriach startów Motor prowadził 22:20.

Po trzech seriach było 28:32, a torunianie mieli duże kłopoty, aby w poszczególnych biegach osiągnąć coś więcej niż remis 3:3. Przedpełski w 10. wyścigu nie sprostał nawet juniorowi z Lublina Wiktorowi Lampartowi i na nic się zdały trzy "oczka" Jacka Holdera. Aby myśleć o pozytywnym rezultacie "Anioły" musiały w ostatnich pięciu biegach liczyć na przebudzenie dość nierównego Patryka Dudka bądź stabilnego, ale na poziomie głównie trzeciej lokaty w poszczególnych startach, Roberta Lamberta. W Motorze świetnie jeździł Jarosław Hampel, który po czterech startach miał 11 punktów.

Zwycięstwo Lamberta nastąpiło w biegu numer 11, który torunianie wygrali 4:2 i zmniejszyli przewagę do dwóch punktów. Do czterech goście powiększyli ją znowu w biegu numer 13. Para Michelsen-Drabik pokonała Dudka i Przedpełskiego 4:2. Goście prowadzili przed dwoma decydującymi pojedynkami 41:37.

Sensacja nie nastąpiła. Pierwszy bieg nominowany zakończył się remisem, a w drugim Michelsen z Hampelem objechali torunian Lamberta i Holdera 4:2 i to goście cieszyli się z kolejnej wygranej w ekstralidze. Motor po czterech kolejkach jest niepokonany. Torunianie przegrali trzy z czterech spotkań.

For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin 42:48

For Nature Solutions Apator Toruń: Jack Holder 13 (2,3,2,3,3,0), Robert Lambert 10 (1,1,2,1,3,2), Patryk Dudek 9 (2,1,2,1,2,1), Paweł Przedpełski 9 (2,3,2,0,0,2), Karol Żupiński 1 (1,0,0), Denis Zieliński 0 (0,0,0)

Motor Lublin: Mikkel Michelsen 14 (u,3,3,2,3,3), Jarosław Hampel 12 (3,3,2,3,0,1), Maksym Drabik 10 (0,3,1,2,1,3), Wiktor Lampart 6 (2,1,0,1,2,0), Mateusz Cierniak 5 (3,1,0,0,1), Fraser Bowes 1(-,1,-)

Najlepszy czas dnia: w 7. biegu uzyskał Mikkel Michelsen – 58,04 s.

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: ok. 10 tysięcy