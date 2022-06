Zmarzlik jest liderem klasyfikacji GP po czterech turniejach i na pewno należy go zaliczyć do faworytów piątej w tym roku odsłony rywalizacji. Tym razem żużlowcy będą się ścigać na stałym torze, a do tego dobrze im znanym z występów w ekstralidze. Według trenera miejscowej Stali Gorzów Stanisława Chomskiego, to zapowiada duże emocje i trudno wytypować murowanego faworyta.

Trudno wymienić tych wszystkich, którzy mają szanse walki o tytuł i najlepsze miejsce w tym turnieju. To jest Grand Prix, ważna będzie dyspozycja danego dnia. Liczę przede wszystkim na swoich zawodników, patrz na Bartosza (Zmarzlika - przyp. red.). Z pozostałych, ta czołówka, która jest myślę, że na tym torze już nie będzie miała tyle wpadek jak na tamtych pozostałych. Trzeba być tutaj bardzo czujnym i ciułać punkty, żeby wejść do półfinału i finału - powiedział PAP Chomski.

Dodał, że na tym etapie rywalizacji o tytuł mistrzowski zawodnicy mocno patrzą w górę i w dół klasyfikacji GP, gdyż podczas tych zawodów można dużo zyskać, ale i dużo stracić. W jego ocenie w Gorzowie można liczyć na dobrą jazdę nie tylko Zmarzlika, ale i pozostałych naszych reprezentantów, gdyż Patryk Dudek i Maciej Janowski lubią ścigać się na tym torze.

Oprócz czterech polskich stałych uczestników cyklu GP z „dziką kartą” wystartuje zawodnik miejscowej Stali Szymon Woźniak. Rezerwowymi będą jego klubowi koledzy: Wiktor Jasiński i Oskar Paluch. Początek zawodów o godz. 19.00. Poprzedzą je zaplanowane na godz. 13 trening i kwalifikacje.

Moc atrakcji oprócz emocji żużlowych

Ostatnio, 11 i 12 września 2020 r. odbyły się w Gorzowie Wlkp. dwa turnieje GP. W pierwszym z nich triumfował Bartosz Zmarzlik, a w drugim Szwed Fredrik Lindgren. Łącznie w mieście nad Wartą zawody w ramach rywalizacji o tytuł indywidualnego mistrza świata w jeździe na żużlu odbywały się 10-krotnie.

Rzecznik prasowy KS Stali Gorzów Michał Wasilewski powiedział PAP, że w sobotę na kibiców będą czekały nie tylko emocje żużlowe, ale wiele innych atrakcji.

W sobotę, o godz. 12 startuje nasza fun zona z pokazem starodawnych motocykli, zabawami dla najmłodszych (…) a od godziny 16.30 będzie można otrzymać autografy od wszystkich zawodników (biorących udział w GP - przyp. red.). Zainteresowanie turniejem jest bardzo duże, w połowie tygodnia rozeszło się już ok. 12 tys. biletów, więc marzy nam się pełen stadion - dodał Wasilewski.

Czołówka klasyfikacji MŚ 2022 po czterech turniejach:



1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 62 pkt.

2. Maciej Janowski (Polska) 51

3. Leon Madsen (Dania) 50

4. Fredrik Lindgren (Szwecja) 46

5. Tai Woffinden (W. Brytania) 43

6. Robert Lambert (W. Brytania) 36

7. Martin Vaculik (Słowacja) 35

8. Patryk Dudek (Polska) 35

9. Jason Doyle (Australia) 35

...

15. Paweł Przedpełski (Polska) 15

18. Maksym Drabik (Polska) 4



Pozostałe turnieje GP:



13 sierpnia – Cardiff (Walia)

27 sierpnia – Wrocław

10 września – Vojens (Dania)

17 września – Malilla (Szwecja)

1 października – Toruń

5 listopada – Oceania



Autor: Marcin Rynkiewicz.