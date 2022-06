Gospodarze przystąpili do meczu bez Fredrika Lindgrena, który źle się poczuł po sobotnich zawodach Grand Prix i przedstawił zwolnienie lekarskie.

Po pierwszym wyścigu wydawało się, że Włókniarz może stracić jeszcze Kacpra Worynę, który zahaczył o dmuchaną bandę i z impetem upadł na tor, ale na szczęście skończyło się na potłuczeniach i wykluczeniu z powtórki biegu.

Za to pech dopadł gorzowian, bo po pierwszym występie wypadł im ze składu Anders Thomsen. Zwycięzca sobotniej Grand Prix wciąż odczuwa skutki upadku w Danii i wobec nasilającego się bólu barku trener Stanisław Chomski postanowił nie ryzykować zdrowia zawodnika.

W tej sytuacji ciężar walki wzięli na siebie Bartosz Zmarzlik i Martin Vaculik, którzy w sobotę również stali na podium w Gorzowie. Walczyli dzielnie, ale bez wsparcia pozostałych zawodników Stali, było to za mało na wyrównaną drużynę gospodarzy, w której rewelacyjnie pojechał Jakub Miśkowiak. Jego pojedynki z utytułowanymi rywalami były ozdobą meczu.

Tylko nieco gorzej od mistrza świata juniorów jeździli też Leon Madsen, Bartosz Smektała, Mateusz Świdnicki oraz Woryna.

Goście objęli prowadzenie po pierwszym biegu, ale stracili je po wyścigu juniorów. Po trzecim biegu znowu prowadzili gorzowianie, lecz czwarty przegrali podwójnie i już do końca meczu nie potrafili odrobić strat.

Nie zmieniły sytuacji dwie rezerwy taktyczne, gdyż częstochowianie umiejętnie korzystali z zastępstwa zawodnika. Włókniarz był bliski zdobycia punktu bonusowego, ale przeszkodziły mu w tym dwa defekty Bartosza Smektały na starcie do 13. i 14. wyścigu oraz Zmarzlik i Vaculik, którzy w ostatnim biegu pokonali Madsena i Worynę.

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów 50:40

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa: Jakub Miśkowiak 15 (3,3,2,3,1,3), Leon Madsen 12 (2,1,3,2,3,1), Kacper Woryna 8 (w,1,2,2,3,0), Bartosz Smektała 7 (0,3,2,2,d,d), Mateusz Świdnicki 7 (2,2,2,0,1, Jonas Jeppesen 1 (1,-,-,-,-)

Moje Bermudy Stal Gorzów: Martin Vaculik 15 (3,3,3,2,2,2), Bartosz Zmarzlik 14 (3,3,1,3,1,3), Szymon Woźniak 6 (1,1,1,1,2), Anders Thomsen 2 (2,-,-,-), Oskar Paluch 2 (1,1,0,0), Patrick Hansen 1 (0,0,-,0,1), Oskar Hurysz 0 (0,-,0), Wiktor Jasiński 0 (0,0)

Najlepszy czas dnia: 63,45 s Bartosz Zmarzlik w 7. wyścigu

Sędzia: Paweł Słupski (Lublin)

Widzów: ok. 10 tys.

Wyniki meczów 10. kolejki i tabela ekstraligi żużlowej:

2022-06-24:

For Nature Solutions Apator Toruń - ZooLeszcz GKM Grudziądz 56:34

Arged Malesa Ostrów - Betard Sparta Wrocław 34:56

2022-06-26:

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów 50:40

Fogo Unia Leszno - Motor Lublin 43:47



Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, małe punkty zdobyte,

małe punkty stracone, punkty, różnica małych punktów)



1. Motor Lublin 10 9 1 0 504-396 22 +108

2. Moje Bermudy Stal Gorzów 10 6 0 4 482-417 14 +65

3. For Nature Solutions Apator Toruń 10 5 0 5 457-443 12 +14

4. Fogo Unia Leszno 10 6 0 4 440-460 12 -20

5. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 10 5 0 5 458-406 12 +52

6. Betard Sparta Wrocław 10 4 1 5 461-439 10 +22

7. ZooLeszcz GKM Grudziądz 10 4 0 6 420-480 9 -60

8. Arged Malesa Ostrów 10 0 0 10 341-522 0 -181



Mecze w następnej kolejce

2022-07-01:

Moje Bermudy Stal Gorzów - ZooLeszcz GKM Grudziądz (18.00)

Betard Sparta Wrocław - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa (20.30)

2022-07-03:

Motor Lublin - For Nature Solutions Apator Toruń (16.30)

Arged Malesa Ostrów - Fogo Unia Leszno (19.15)