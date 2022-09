Przed dwoma dniami w Toruniu Cierniak był najsłabszym zawodnikiem meczu, trzykrotnie przyjeżdżając na ostatnich miejscach. W niedzielę natomiast główny kandydat do tytułu mistrza świata juniorów okazał się najlepszym na swoim torze przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie. Wspólnie z Wiktorem Lampartem młodzieżowcy Motoru zdobyli 20 punktów, walnie przyczyniając się do finałowego awansu.

Już po pierwszej serii czterech biegów lublinianie odrobili straty z Torunia i rywalizacja zaczęła się jakby od początku, choć przy remisie w dwumeczu promocję uzyskałby Motor jako lider fazy zasadniczej.

Jednak piąty wyścig wygrany podwójnie i szósty 4:2 przez żużlowców Apatora (Robert Lambert i Przedpełski przed Jarosławem Hampelem i Maksymem Drabikiem, a następnie Dudek przed Mikkelem Michelsenem, Jackiem Holderem i Lampartem) dowiodły, iż podopieczni Roberta Sawiny przyjechali z ogromną wolą wywalczenia korzystnego rezultatu.

Trzy kolejne gonitwy (4:2, 5:1, 5:1) pozwoliły jednak gospodarzom na uzyskanie wyraźniejszej przewagi - było 34:20. Od tej pory, mimo ambitnych poczynań torunian, łącznie z wykorzystaniem rezerwy taktycznej, podopieczni Jacka Ziółkowskiego i Macieja Kuciapy nie pozwolili już sobie na odebranie zasłużonej w tym sezonie walki o najwyższe laury w kraju.

Na sukces Motoru zapracował cały zespół, a poza Cierniakiem na szczególne uznanie zasłużyli: Michelsen jeżdżący z urazem lewej stopy, Kubera, Hampel i Lampart.

Godną uznania jest też sportowa postawa Przedpełskiego, który upadł jadąc na ostatnim miejscu, przy podwójnym prowadzeniu lublinian, ale szybko opuścił tor, by nie doprowadzić do przerwania niekorzystnego dla swojego zespołu biegu jedenastego i ewentualnej jego powtórki.

Lubelska drużyna zapewniła sobie przynajmniej powtórzenie po raz trzeci w historii największego sukcesu, jakim jest wicemistrzostwo Polski, które zdobywała w 1991 i 2021 roku. Ambicje są jednak większe.

Motor Lublin - For Nature Solutions Apator Toruń 54:36

Do finału awansował Motor, mimo porażki w Toruniu 40:50

Motor Lublin: Mateusz Cierniak 14 (3,3,3,2,3), Jarosław Hampel 12 (3,1,1,2,2,3), Mikkel Michelsen 11 (3,2,2,3,1,-), Dominik Kubera 10 (2,3,3,d,2,0), Wiktor Lampart 6 (2,0,3,1), Maksym Drabik 1 (0,1,0,0,-)

For Nature Solutions Apator Toruń: Robert Lambert 13 (2,3,2,1,3,0,2), Paweł Przedpełski 9 (2,2,0,u,3,2,0), Patryk Dudek 7 (1,1,3,0,1,1), Jack Holder 3 (0,1,1,-,1,-), Denis Zieliński 2 (2), Krzysztof Lewandowski 1 (0,0,1), Mateusz Affelt 1 (1,0,-)

Najlepszy czas: 66,06 uzyskali Robert Lambert w 5. i Dominik Kubera w 7. wyścigu

Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)

Widzów: 9999.

Autor: Andrzej Szwabe