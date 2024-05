Jagiellonia Białystok mistrzem Polski

Jagiellonia bardzo szybko pozbawiła złudzeń Wartę Poznań. W piątej minucie prowadzenie dał liderowi Portugalczyk Nene, a sześć minut później po rzucie rożnym na 2:0 podwyższył kapitan Taras Romanczuk. W 26. minucie trzecią bramkę dla gospodarzy uzyskał Hiszpan Jesus Imaz. To jego 13. trafienie w tym sezonie i 81. w polskiej ekstraklasie.

Dotychczas "Jaga" dwukrotnie była wicemistrzem, w latach 2017 i 2018, a w 2010 roku sięgnęła po Puchar Polski.

Przed ostatnią serią meczów drużyna trenera Adriana Siemieńca miała tyle samo punktów co drugi Śląsk, ale lepszy bilans bezpośrednich spotkań - 1:2 we Wrocławiu i 3:1 w Białymstoku, co sprawiało, że wygrana z Wartą zapewniała jej historyczny sukces.

Wyjazdowy mecz Śląska z ustępującym mistrzem - Rakowem Częstochowa rozpoczął się z blisko 45-minutowym opóźnieniem ze względu na zalane wodą boisko.

Warta Poznań spada z Ekstraklasy

W ostatniej kolejce sezonu zespół Korony Kielce pokonał na wyjeździe Lecha Poznań 2:1 i utrzymał się w rozgrywkach. Tym samym z Ekstraklasą pożegnał się Warta Poznań.