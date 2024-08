Anna Lewandowska jest jedną z najbardziej znanych trenerek fitness w naszym kraju. 35-latka od promuje aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia.

Treningi z Anną Lewandowską

Z metod Lewandowskiej korzysta mnóstwo osób. Dla jej fanów szykuje się wielka gratka. 28 września we Wrocławiu będzie można spotkać się z nią osobiście.

W Hali Stuleci odbędzie się Healthy Day, którego gwiazdą będzie Lewandowska. W trakcie wydarzenia odbędą się m.in treningi zumby i lekcje bachaty. Oczywiście aktywny udział w zajęciach weźmie żona Roberta Lewandowskiego.

Bilety nie są tanie

Przyjemność ćwiczenia z Lewandowską nie jest jednak darmowa. Za bilet trzeba zapłacić. I to sporo!

Przygotowano dwa warianty cenowe. Pakiet standard to wydatek od 269 do 299 zł. Natomiast opcja premium to koszt od 369 do 399 zł.