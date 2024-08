Mówi się, że mężczyzna jest jak wino. Im starszy, tym lepszy. Może nie wszystkich panów to dotyczy, ale Roberta Lewandowskiego na pewno tak. Polak dopiero co obchodził 36 urodziny, a formy mogą mu pozazdrościć dużo młodsi koledzy. Dostrzegli to fani Barcelony, którzy w swoich komentarzach komplementują polskiego napastnika.