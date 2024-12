Nitras ostrzega Piesiewicza i prezydenta Dudę

Szef resortu nawiązał do niedawnej rekomendacji PKOl dotyczącej prezydenta Andrzeja Dudy na członka MKOl.

Gra, którą uprawia pan prezydent Duda i prezes Piesiewicz powoduje, że istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że Polska zostanie pozbawiona tego miejsca, które jej przysługuje - ocenił.

Minister wyjaśnił, że w trakcie posiedzenia ostatniego zarządu PKOl w ostatniej chwili dopisano do porządku obrad wybór kandydata.

Wiele osób ze zdziwieniem przyjęło, że jest to kandydatura pana prezydenta Dudy. Pan Piesiewicz się odwzajemnia za to, że prezydent Duda rekomendował go na stanowisko prezesa PKOl. To jest ingerencja w niezależność PKOl. To jest interwencją całego PiS.

PKOl wypłacił 2,5 mln zł na pensje

Nitras zaapelował do formacji PiS "łapy precz od polskiego sportu". Jego zdaniem to polscy sportowcy powinni reprezentować kraj w strukturach MKOl, a nie politycy PiS.

Minister dodał, że według przeprowadzonych kontroli prezes Piesiewicz z kasy PKOl otrzymał do tej pory 1,350 mln złotych. W sumie na pensje sześciu osób PKOl wypłacił z pieniędzy publicznych 2,5 mln zł. Zdaniem Nitrasa PKOl jednocześnie od medalistów olimpijskich oczekuje podpisania porozumień prolongujących wypłatę należnych nagród (w sumie ponad 4 mln złotych) do połowy przyszłego roku.

Nitras zakręcił kurek z pieniędzmi i czeka na dymisję Piesiewicza

Nitras nie widzi dalszej możliwości finansowania PKOl z budżetu państwa.

Z dniem dzisiejszym zaprzestajemy finansowania PKOl - ogłosił minister sportu i zapowiedział, że możliwość przywrócenia tego finansowania z pieniędzy budżetowych pojawi się, gdy "w centrum zainteresowania PKOl będą sportowcy, a nie działacze i politycy PiS-u".

Szef resortu zwrócił uwagę, że polscy medaliści olimpijscy z Paryża do dziś nie otrzymali obiecanych przez PKOl nagród finansowych, a Piesiewicz wymusza na nich podpisanie umów, które wydłużają termin wypłacenia tych nagród do połowy przyszłego roku.

Wcześniej szef PKOl zapowiedział, że nagrody finansowe będą wypłacane sukcesywnie, a ostatnia transza trafi do zawodników do końca lutego. Gala olimpijska, na której wręczono im nagrody rzeczowe, odbyła się w połowie listopada, a pierwotnie była planowana na koniec sierpnia.

Na tej samej konferencji wiceminister sportu Ireneusz Raś powiedział, że "dymisja Piesiewicza jest w interesie polskiego sportu", a "każdy dzień z nim to dzień stracony".

PKOl rekomendował Dudę do MKol

Zarząd PKOl w czwartek przyjął uchwałę rekomendującą zgłoszenie prezydenta Dudy na członka MKOl. Za podjęciem uchwały głosowało 29 członków zarządu, czterech było przeciw, a sześć osób się wstrzymało. Zarząd PKOl liczy 60 osób.

Druga prezydencka kadencja Andrzeja Dudy kończy się w sierpniu. Pierwsza Sesja MKOl po tym terminie, na której mógłby on zostać wybrany na członka MKOl, zaplanowana jest na luty 2026 w Mediolanie, przy okazji zimowych igrzysk olimpijskich. Formalnie jednak nie ma przeszkód, by wybrać urzędującą głowę państwa. W marcu 2025 odbędzie się sesja w Grecji, ale tam zasadniczym punktem obrad będzie wybór następcy Bacha na stanowisku przewodniczącego.

Ogólna liczba członków MKOl nie może przekraczać 115, obecnie jest ich 111.