Więcej kobiet we władzach związków

Projekt nowelizacji ustawy o sporcie zakłada m.in. parytet płci we władzach związków sportowych. W zarządach liczących od dwóch do pięciu członków zagwarantowane byłoby nim co najmniej jedno miejsce dla kobiety i co najmniej 30 procent kobiet w zarządach związków liczniejszych. Do tego zagwarantowany byłby udział przedstawicieli kadry narodowej we władzach związków sportowych.

Prezydent Duda ma wątpliwości

Ten ostatni punkt oraz kwestia kar za nieprzestrzeganie nowych zasad wzbudziły wątpliwości prezydenta Andrzeja Dudy. Dlatego głowa naszego państwa skierowała ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Gwiazdy sportu zareagowały na decyzję prezydenta Dudy

To nie spodobało się gwiazdom polskiego sportu. Monika Pyrek, Katarzyna Zillmann, Joanna Wołosz, Justyna Kowalczyk-Tekieli, Magda Linette i Maja Włoszczowska w mediach społecznościowych opublikowały apel do środowiska sportowego oraz kibiców.

Dla każdego z nas reprezentowanie Polski na arenach sportowych na całym świecie jest największą dumą i radością. Sport to wspaniałe emocje, które łączą ponad podziałami, dlatego zwracamy się z prośbą o Wasze zrozumienie i wsparcie. (...) Nie walczymy o przywileje, a o normalność. Apelujemy o Wasze wsparcie w jak najszerszym komunikowaniu sprawy. Wierzymy, że wprowadzenie nowelizacji pozwoli zadbać o lepszą codzienność polskich sportowców i zabezpieczyć przyszłość młodszego pokolenia. Nie pozwólmy, by opóźnienia wprowadzania zmian podważały sens naszych wspólnych wysiłków.