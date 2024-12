Sławomir Nitras chciał dokonać rewolucji w strukturach PZPN. Wszystko wskazuje jednak, że do niczego takiego nie dojdzie. Cezary Kulesza dostał pomocną dłoń od prezydenta Andrzeja Dudy, który ustawę przygotowaną przez ministra sportu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To oznacza, że w polskiej piłce zostanie po staremu.