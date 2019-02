Na polecenie prokuratorów Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu we Wrocławiu zatrzymali 11 osób. Zatrzymani to w większości członkowie zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Macieja M., powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców Ruchu Chorzów.

Wśród zatrzymanych jest czołowy polski zawodnik MMA. Adam W. na swoim koncie ma m.in. trzy pojedynki w największej federacji sportów walki na świecie, UFC.

Sukces CBŚ @PolskaPolicja Zatrzymaliśmy kolejnych pseudokibiców Ruchu Chorzów z grupy Psycho Fans. W tym gronie jest znany zawodnik UFC Adam W. i założyciel Stowarzyszenia Kibiców Ruchu Chorzów "Niebiescy".https://t.co/m4i5AqdiUI — Polska Policja 🇵🇱💯 (@PolskaPolicja) 30 stycznia 2019

Prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawili zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w bójkach, pobicia kilku osób przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów, dokonania rozboju przy użyciu niebezpiecznych przedmiotów oraz kradzieży z włamaniem do pomieszczeń jednego ze śląskich klubów sportowych.

W toku postępowania ustalono, że grupa, kierowana przez Macieja M., działała w okresie od 2010 roku do końca 2017 roku na terenie województwa śląskiego, a w szczególności miast takich jak Chorzów, Katowice, Mysłowice. Członkowie grupy dokonywali rozbojów, oszustw, przestępstw przeciwko wolności i wiarygodności dokumentów, uprowadzeń dla okupu, przestępstw związanych z wyłudzaniem podatku od towarów i usług VAT oraz przestępstw polegających na obrocie substancjami psychotropowymi i środkami odurzającymi. Śledztwo ma charakter rozwojowy i wielowątkowy. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.