Polka po 10-rundowej zaciętej walce pokonała niejednogłośnie na punkty byłą mistrzynię świata Edith Soledad Matthysse z Argentyny. Pojedynek był bardzo wyrównany; dwóch sędziów punktowało 96:94 i 97:93 dla Polki, a jeden 96:95 na korzyść rywalki.

Pięściarka z Argentyny, niższa od Brodnickiej, przez cały pojedynek próbowała atakować i dążyła do walki w półdystansie, natomiast dysponująca dłuższym zasięgiem ramion Brodnicka starała się powstrzymywać przeciwniczkę lewym prostym, lecz nie zawsze się to jej udawało i dochodziło do wymiany ciosów w zwarciu.

Po końcowym gongu w obu narożnikach okazywano radość ze zwycięstwa, ale ostatecznie przypadło ono Brodnickiej, która wygrała wszystkie dotychczasowe 18 pojedynków i pozostaje niepokonana na zawodowych ringach.