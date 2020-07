Mateusz Gamrot (16-0, 1 NC, 5 KO, 4 SUB) jest jeszcze zawodnikiem KSW, ale dużo się mówi o jego przejściu do organizacji UFC. Podczas gali KSW 53 "Gamer" rozbił Normana Parke'a (28-7-1, 1 NC, 4 KO, 12 SUB) kończąc trylogię pojedynków z tym rywalem.

Na temat poznaniaka wypowiedział się Jan Błachowicz (26-8, 7 KO, 9 SUB), który był obecny na gali. On może osiągnąć wszystko - stwierdził czołowy zawodnik kategorii półciężkiej.