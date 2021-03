Do grona celebrytów, którzy wchodzą do ringu, by okładać się pięściami wkrótce dołączy Kazimierz Marcinkiewicz. Były premier polskiego rządu wystąpi na gali Collins Charity Fight Night.

2 czerwca w barze Champions w warszawskim hotelu Marriott Marcinkiewicz zmierzy się z Rafałem Collinsem. Reklama Dochód z gali zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Przede wszystkim dla dzieci oraz rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję