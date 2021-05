Freak fighter Kasjusz "Don Kasjo" Życiński przegrał z byłym zawodnikiem UFC Normanem Parke. To była główna walka gali FAME MMA 10. Parke, według sędziów, jednogłośnie wygrał z Życińskim. Stawką pięciorundowego pojedynku była m.in. sztabka złota. Na koniec walki jeden z włodarzy FAME MMA 10 Michał "Boxdel" Baron zapowiedział, że złoży protest. Poparł go Wojciech Gola. Ich zdaniem walkę wygrał Kasjusz. Co się wydarzy dalej? Wkrótce się okaże.

FAME MMA 10: Kasjusz "Don Kasjo" Życiński przegrał z Normanem Parke Reklama Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, jeden z uczestników programu "Warsaw Shore", przegrał w głównej walce wieczoru w FAME MMA 10 z byłym zawodnikiem UFC Normanem Parke. To była główna walka gali Fame MMA 10. Na koniec swoją dezaprobatę dla wyniku wyraziła dwójka włodarzy FAME MMA: Michał "Boxdel" Baron i Wojtek Gola. Zapowiedzieli, że złożą protest ws. wyniku tej walki. Gwiazda FAME MMA. Zusje zwierza się z odwyku i sprawy karnej Zobacz również Marta "Linkimaster" Linkiewicz pokonała Kamilę "Kamiszkę" Wybrańczyk W karcie walk tego wieczoru walczyły m.in. panie. Marta "Linkimaster" Linkiewicz pokonała Kamilę "Kamiszkę" Wybrańczyk, narzeczoną Artura Szpilki. OTO WYNIKI WALK NA FAME MMA 10: Dawid "Ambro" Ambroziak - Piotr "Miejski Drwal" Szczurek Michał Gała - Mikołaj Śmieszek Gabriel "Arab" Al-Sulwi - Łukasz Lupa Amadeusz "Ferrari” Roślik - Mateusz Gąsiewski Piotr Pająk - Alan Kwieciński Arkadiusz Tańcula - Mateusz Murański Marta "Linkimaster" Linkiewicz - Kamila "Kamiszka" Wybrańczyk Dawid Malczyński - Adrian "Polak" Polański Marcin Dubiel - Cezary Nykiel Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - Norman Parke Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję