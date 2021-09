Opiekunem prawnym i adwokatem Afgańczyków jest były kapitan reprezentacji Australii w piłce nożnej Craig Foster.

Khudadadi, która ma walczyć w czwartek w kategorii K44-49kg, jest - według Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego - pierwszą afgańską lekkoatletką, która weźmie udział w zawodach tej rangi od 2004 r.

Rasouli miał rywalizować w biegu na 100 m w kategorii T47, ale ponieważ paraolimpijczycy przylecieli w sobotę, to nie zdążył wystartować w tej konkurencji. Zamiast tego dopuszczono go do skoku w dal w kategorii T47.