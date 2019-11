Po powrocie Iversena Stal ma kompletną formację seniorską. Oprócz Duńczyka kontrakty z klubem mają: mistrz świata Bartosz Zmarzlik, Krzysztof Kasprzak, Szymon Woźniak i rodak Iversena Anders Thomsen. Z zespołem z Gorzowa pożegnał się Peter Kildemand.

„Mam nadzieję, że wymiana Kildemanda na Iversena podniesie potencjał naszej drużyny. Średnie biegowe tych zawodników mówią same za siebie. Do tego udało się utrzymać pozostałych zawodników, co na pewno wpłynie na jeszcze większe scalenie zespołu. Te ruchy transferowe pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość i liczyć na lepszy wynik sportowy niż w tym roku” – powiedział PAP trener Stali Gorzów Stanisław Chomski.

W gronie juniorów trener Stanisław Chomski ma do dyspozycji: Rafała Karczmarza, Mateusza Bartkowiaka, Alana Szczotkę, Wiktora Jasińskiego i kilku młodszych zawodników.

O transferze Iversena z Torunia do Gorzowa poinformował KS Stal Gorzów na swojej stronie internetowej. W komunikacie zaznaczono, że Niels Kristian Iversen jest zawodnikiem, który w historii zdobył najwięcej punktów dla gorzowskiej Stali wśród obcokrajowców. Do tego dwukrotnie wraz z drużyną sięgał po mistrzostwo Polski.