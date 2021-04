Wyścigi sprinterskie mają być rozgrywane na dystansie 100 km. Kierowcy z pierwszych trzech miejsc dostaną dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw świata - odpowiednio trzy, dwa i jeden.

Jeszcze nie wiadomo, przed którymi dokładnie wyścigami o mistrzostwo świata wprowadzona zostanie rywalizacja na sprinterskim dystansie. Dwa mają się jednak odbyć w Europie (prawdopodobnie Silverstone i Monza), a jeden na innym kontynencie.

Przyciągnąć kibiców

To oznacza, że po pierwszym piątkowym treningu będą rozegrane kwalifikacje do wyścigu sprinterskiego. Zmiana formatu rywalizacji ma ją uatrakcyjnić i zachęcić do oglądania jeszcze więcej kibiców.

To będzie na pewno niezwykły spektakl i jestem przekonany, że będzie to też bardzo ciekawe dla samych kierowców - skomentował szef F1 Stefano Domenicali.

Wszystkie zespoły poparły takie zmiany. Bardzo się cieszę, że wszyscy chcemy szukać nowych rozwiązań i jesteśmy gotowi na zmiany - dodał szef FIA Jean Todt.