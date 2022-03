Rosjanin zapowiedział, że fundacja "We Compete as One" ("Rywalizujemy jako jedność") będzie finansowana z pieniędzy Uralkali, rosyjskiej firmy należącej do jego ojca miliardera, Dmitrija.

Reklama

23-letni Mazepin zadebiutował w Formule 1 w ubiegłym roku. Jego najlepszy wynik w wyścigu z cyklu Grand Prix to 14. miejsce.

Amerykański zespół rozwiązał też umowę z firmą Uralkali.

Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) zapowiedziała niedawno, że rosyjscy i białoruscy kierowcy mogą nadal brać udział w zawodach, ale pod neutralną flagą.

Reklama

Mazepin, jak przyznał, zamierza to zrobić, powołując się na przykład tenisisty Daniiła Miedwiediewa, któremu pozwolono kontynuować grę, ale nie pod rosyjską flagą.

Dodał, iż nie zrezygnował z marzeń o rywalizacji w Formule 1, pozostanie w wyścigach gotowy na każdą okazję i nie ma planu ubiegania się o licencję z innego kraju.

Dodał, że fundacja, której nazwa nawiązuje do inicjatywy F1 "We Race as One", promującej różnorodność i równe prawa, zaczęłaby od pomocy rosyjskim paraolimpijczykom, którzy zostali odesłani do domu z igrzysk w Pekinie.

Reklama

Fundacja przeznaczy środki dla tych sportowców, którzy spędzili całe życie przygotowując się do igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub innych najważniejszych wydarzeń, tylko po to, aby przekonać się, że zabroniono im startów w zawodach i zostali ukarani zbiorowo tylko z powodu posiadanych paszportów – powiedział.

Mazepin poinformował też, że fundacja planuje pomóc sportowcom "ze wszystkich stref konfliktu".

Jak przyznał, wciąż jest zszokowany zwolnieniem z zespołu Haas.

Nie spodziewałem się, że Haas zerwie umowę ze mną. Nie przewidziałem, że to nadchodzi. To była dla mnie bardzo bolesna i nieoczekiwana sytuacja. Czuję, że powinienem był mieć więcej wsparcia, ponieważ nie było żadnego prawnego powodu, aby zespół rozwiązał moją umowę - powiedział.

Mazepin ominął pytania dotyczące wojny, mówiąc, że widzi ją "na znacznie więcej płaszczyznach" niż osoby z zewnątrz.