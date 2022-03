Z podziwem patrzę, jak Witalij Kliczko i jego dzielni rodacy bronią Kijowa. W czasie, gdy Ukraińcy przelewają krew za swoją ojczyznę, naszym obowiązkiem jest dać schronienie ich dzieciom, żonom i matkom. Bardzo proszę o wsparcie dla bezbronnych kobiet i dzieci, które przed wojną uciekają do Polski, a którym już pomagają moi przyjaciele w Warszawie. Ukraińcy są dzielni, my bądźmy hojni i okażmy serce. Witalij, stay strong, brother, sława Ukrajini! - powiedział Gołota w wywiadzie dla Fundacji First Responder.

Reklama

Gołota i Witalij Kliczko nigdy nie spotkali się w ringu, choć jak przyznał w nagraniu Polak, 18 lat temu było blisko, aby doszło do ich pojedynku.