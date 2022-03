Swoją decyzję 37-letni Hamilton ogłosił na Expo 2020 w Dubaju, sześć dni przed otwierającym sezon Formuły 1 wyścigiem o Grand Prix Bahrajnu. Poinformował, że już rozpoczął procedurę zmiany danych i ma nadzieję, że zakończy się ona niebawem. Jego rodzice Anthony i Carmen rozstali się, kiedy miał dwa lata.

Jestem bardzo dumny ze swojego nazwiska Hamilton, ale pewnie nikt z was nie wie, że moja mama nazywa się Larbalestier. Zamierzam je dodać, bo nie potrafię zrozumieć tego, że gdy dwoje ludzi się pobiera, to kobieta traci swoje nazwisko. A bardzo chciałbym, żeby to mojej mamy przetrwało razem z nazwiskiem Hamilton - powiedział kierowca teamu Mercedes.

Hamilton wywalczył tytuł mistrza świata w latach 2008, 2014, 2015 oraz 2017-20. W ubiegłym sezonie był o włos od rekordowego, ósmego triumfu (siedem ma również Niemiec Michael Schumacher), ale został wyprzedzony na ostatnim okrążeniu ostatniego wyścigu przez Holendra Maxa Verstappena i to kierowca Red Bulla mógł cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w klasyfikacji generalnej MŚ.

Czasem, kiedy przegrywasz, to tak naprawdę jednak wygrywasz, bo się rozwijasz. Moja rada dla innych: nie bój się porażki - skomentował Brytyjczyk.