Zwycięzca wyprzedził o siedem sekund Holendra Thymena Arensmana (Team DSM). Trzecie miejsce, ze stratą 1.24, zajął Australijczyk Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a tuż za nim finiszował Carapaz.

Dzięki zdobytej bonifikacie Hindley zmniejszył do trzech sekund stratę do Ekwadorczyka. Obaj z kolei powiększyli przewagę nad trzecim w klasyfikacji generalnej Portugalczykiem Joao Almeidą (UAE Team Emirates), który w Aprice stracił do nich 14 sekund.

Doskonale znany polskim kibicom 31-letni Hirt odniósł piąte zwycięstwo w karierze, ale po raz pierwszy w imprezie tej rangi. W 2016 roku wygrał etap i cały wyścig Dookoła Austrii, a w tym sezonie zwyciężył na etapie i w klasyfikacji generalnej Dookoła Omanu.

Czech w latach 2015-17 ścigał się w barwach CCC Sprandi Polkowice, a w sezonie 2020 w występującym wtedy w elicie CCC Team.