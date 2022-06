Startująca w barwach drużyny narodowej Skalniak-Sójka wygrała we wtorek prolog - jazdę indywidualną na czas w Chimay. Po pierwszym etapie spadła na drugą pozycję ze stratą pięciu sekund do najszybszej na mecie Nowozelandki Ally Wollaston (AG Insurance-NXTG Team).

Reklama

W czwartek pierwsza na mecie etapu w Geraardsbergen była Holenderka Annemarie Worst (Plantur-Pura), a Skalniak-Sójka zajęła czwarte miejsce ze stratą jednej sekundy do triumfatorki. Jadąca w koszulce liderki Wollaston zajęła dalsze miejsce tracąc do Polki 10 sekund co kosztowało ją utratę prowadzenia.

Inna zawodniczka reprezentacji Polski Dominika Włodarczyk zajęła w końcowej klasyfikacji 11. miejsce ze stratą 41 sekund.