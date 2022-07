Zajmujący w klasyfikacji generalnej 19. lokatę Majka na wtorkowym etapie doznał urazu mięśnia czworogłowego, gdy w trakcie podjazdu pod wzniesienie pękł łańcuch w jego rowerze.

Reklama

Doprowadziło to do częściowego naderwania prawego mięśnia czworogłowego - tłumaczył lekarz zespołu Adrian Rotunno. "W takim stanie nie może jechać, to grozi poważniejszą kontuzją" - dodał.

Zadaniem Majki w teamie było pomaganie wiceliderowi klasyfikacji generalnej Słoweńcowi Tadejowi Pogacarowi, który walczy o trzeci z rzędu triumf w "Wielkiej Pętli".

"Wycofał się sekundant", "Cios w Pogacara, Majka nie jedzie", "Pogacar stracił wiernego pomocnika" - to niektóre tytuły ze światowych mediów.

Reklama

W środę kolarzy czeka górski, królewski etap z Saint=Gaudens do Peyragudes o długości 129,7 km.