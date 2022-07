Hiszpańska policja prowadzi dochodzenie w sprawie jego powiązań z dr Marcosem Maynarem, profesorem Uniwersytetu Estremadury, który jest zamieszany w handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy.

28-letni Lopez początkowo miał status świadka w sprawie. To się zmieniło i policja zatrzymała go na lotnisku w Madrycie. W jego przypadku zarzuty dotyczą dystrybucji leków, które nie są dopuszczone do obrotu w Hiszpanii.

Zespół Astana postanowił zawiesić kolarza do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

Lopez to jeden z najlepszych zawodników kazachskiej grupy. Kolumbijczyk nie startował w zawodach od czasu wycofania się w maju z czwartego etapu Giro d'Italia z powodu kontuzji biodra.

Wcześniej wygrywał etapy Tour de France i Vuelta a Espana, jest też triumfatorem wyścigu Dookoła Szwajcarii (2016).