"Motocykl z kamerzystą wjechał w publiczność" - powiedział dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang, odnosząc się do sytuacji z końcówki piątego etapu do Bielska-Białej, gdy kolarze chcieli przerwać ściganie. Ostatecznie doszło do finiszu.

Cztery osoby zostały odwiezione do szpitala. Mam informację, że nie ma zagrożenia - przekazał Lang dziennikarzom. Reklama Wśród zawodników powstało zamieszanie, konsternacja. Przejęli się tym, no ale później widzieliśmy piękną walkę. Liczyliśmy na Michała (Kwiatkowskiego), ale nie dał rady - dodał. Do wypadku w Bielsku-Białej, ok. 4 km przed metą, odniósł się również lider wyścigu Słoweniec Matej Mohoric. Reklama Chcieliśmy przerwać etap, ponieważ doszło na rondzie do wypadku motocyklisty, który uderzył w kibiców. Nie wyglądało to dobrze. Mam nadzieję, że wszyscy są cali - powiedział Mohoric. Marijn van den Berg wygrał piąty etap Tour de Pologne Zobacz również Finisz lekko pod górę wygrał Holender Marijn van den Berg, wyprzedzając Mohorica i Portugalczyka Joao Almeidę. Michał Kwiatkowski zajął czwarte miejsce. Dzięki bonifikacie Mohoric powiększył do 12 sekund przewagę nad Almeidą i do 18 nad Kwiatkowskim. W czwartek odbędzie się przedostatni, prawdopodobnie rozstrzygający etap - jazda indywidualna na czas w Katowicach. Michał Średziński